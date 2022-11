Guerre en Ukraine : les Russes entraînent-ils des dauphins-espions ?

Les dauphins disposent de capacités extraordinaires, qui ont également été exploitées par l'armée américaine. Deux anciens dauphins de guerre ont été recueillis par Éric Demay, un spécialiste des cétacés, qui a pu les étudier. "Ils sont tout à fait capables à 5 ou 6 mètres de distance de distinguer de l'or, du plomb, ou du cuivre, des choses comme ça", nous explique-t-il, "on suppose que leur système de sonar est beaucoup plus développé que nos techniques IRM les plus modernes". En 2018, un béluga capturé dans les eaux stratégiques norvégiennes a même été soupçonné d'espionnage : il portait sur le dos une caméra de fabrication russe.