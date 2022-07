Guerre en Ukraine : les sanctions économiques ont-elles mis la Russie à genoux ?

Julien Vercueil souligne par ailleurs que "d'autres sanctions ont concerné les transferts de technologies dans certains secteurs clés". Si bien que beaucoup d'entreprises occidentales et asiatiques ont "cessé de nouer des contrats avec leurs homologues russes", y compris "dans des domaines non concernés par les sanctions". Un "choc de nature technique et commerciale" face auquel "la capacité de réaction de l'économie russe reste à démontrer". L'expert constate que "les stocks existants ont été utilisés et désormais, de plus en plus d'entreprises industrielles russes sont en difficulté (certaines sont à l'arrêt), ce qui risque de provoquer une chute de l'offre". Il prend l'exemple de l'industrie automobile, "dont la production accuse une baisse de plus de 60 % au mois de mai". Des éléments susceptibles d'aggraver la récession actuelle.

Plusieurs indicateurs sont à surveiller aujourd'hui, dont "le premier est l'inflation". En effet, "bien que le taux mensuel ait décliné depuis avril, la forte poussée initiale après le déclenchement de la guerre continuera d'avoir au 2e semestre des effets sur le pouvoir d'achat des ménages russes, qui était déjà sous pression depuis la crise Covid". Une chute de la demande des ménages est à prévoir, "or c'est un moteur essentiel de la croissance".

Autre élément à observer, la production industrielle : "Si les problèmes d'approvisionnement et les goulets d'étranglement logistiques qu'on observe ne sont pas résolus dans les prochains mois - et pour certains, ils ne pourront l'être -, le grippage de l'offre pourrait rejoindre, voire dépasser celui de la demande". Des scénarios envisagés "y compris par des économistes russes" qui auraient pour conséquence "une chute plus forte de l'activité que ce qui est envisagé aujourd'hui." Reste enfin à surveiller "le solde budgétaire de l'État", en raison notamment de dépenses militaires qui "auraient doublé depuis le début du conflit". Pour l'heure, Moscou peut compter sur "l'afflux de la rente pétrolière [...] pour éviter un trop fort creusement du déficit", mais rien ne permet de certifier qu'il en sera de même au second semestre.