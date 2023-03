Guerre en Ukraine : les sanctions européennes contre la mère du chef du groupe Wagner annulées

Pour décider de la sanctionner, le Conseil de l'UE indiquait qu'elle était "propriétaire de Concord Management and Consulting LLC, qui appartient au groupe Concord, fondé et détenu jusqu'en 2019 par son fils", et "également propriétaire d'autres entreprises liées à ce dernier".

"Il ressort du dossier que Mme Prigojina n'est plus propriétaire de Concord Management and Consulting depuis 2017, même si elle en avait détenu des parts", note le Tribunal de l'UE, estimant qu'"en outre, le Conseil ne démontre pas qu'elle possède d'autres entreprises liées à son fils à la date de l'adoption des actes litigieux". Le Tribunal décide donc d'annuler les sanctions, jugeant que le lien de parenté entre Violetta Prigojina et son fils "ne saurait suffire" à une inscription sur liste noire.