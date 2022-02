Guerre en Ukraine : les sites officiels du gouvernement russe visés par une cyberattaque

Après la guerre sur le terrain, la riposte numérique ? Samedi 26 février, l'agence de presse russe officielle TASS a annoncé que le Kremlin était actuellement visé par des cyberattaques. Selon les propos rapportés du porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov, "les attaques sont en cours" et les sites "souvent bloqués". Quelques heures plus tôt, dans un message publié sur Twitter, les célèbres hackeurs du collectif Anonymous avaient déclaré se lance dans une "cyberguerre" contre la Russie.

Selon l'observateur du réseau Internet NetBlocks, plusieurs sites gouvernementaux russes ont été déconnectés du réseau peu avant 16h samedi. Entre autres, le site de la présidence russe, celui du régulateur des médias ou encore du ministère de la Défense ont été concernés par l'attaque informatique.

Samedi, le collectif Anonymous, opposé à l'invasion russe de l'Ukraine a expliqué avoir mis en place "des opérations pour garder les sites officiels du gouvernement russe (terminant par .ru) indisponibles". Le collectif ajoutant vouloir "mettre en avant l'information au peuple russe pour qu'il soit libéré de la censure" mise en place par Vladimir Poutine. Et pour cause, samedi, le régulateur russe des télécommunications a mis en place une très large restriction visant les termes utilisés par les médias. Ces derniers ne pouvant plus parler de "guerre" ou "d'invasion", notamment.