Guerre en Ukraine : les "Storm-Z", ces anciens détenus envoyés au front comme "chair à canon"

De la "chair à canon". C'est le sort que réserverait le Kremlin aux membres des "Storm-Z". Signe particulier de ces unités ? Elles sont composées de détenus, recrutés directement en prison. Avant d'être envoyées en première ligne sur le front ukrainien.

Si Moscou reste discret sur ces troupes, des médias dont le Wall Street Journal et des groupes de réflexion indépendants (Institute for the Study of War), ont révélé que des hommes sont recrutés en prison, moyennant un salaire d'environ 2300 euros par mois et une remise de peine à la fin de leurs contrats. Un procédé similaire à celui orchestré par Wagner depuis le début de la guerre. Sauf que, ici, les soldats sont directement rattachés au ministère de la Défense russe. Ce dernier leur offre une formation express : d'après l'Institute for the Study of War, ils ne recevraient que 10 à 15 jours d'apprentissage avant de rejoindre les combats.