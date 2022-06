Guerre en Ukraine : l’armée ukrainienne dépend de ses alliés pour son armement

Des pièces d'artillerie de haute précision et d'une portée supérieure à celles de l'armée russe. Ce système d'artillerie léger a la possibilité de tirer des missiles sur une portée de 80 km, un atout de taille pour les forces ukrainiennes. Attention, Kiev a dû s’engager à ne pas utiliser ces armes sur le territoire russe. La portée des missiles tirés par les Himars est près de deux fois supérieure à ce que possédait jusque-là l'Ukraine, une aide qui pourrait avoir le pouvoir de changer la donne dans certaines régions comme le Donbass.

Si Kiev a besoin de plus d’équipements militaires pour lutter contre la Russie, Washington a déclaré que ce premier envoi est un ballon d'essai pour s'assurer que la technologie des Himars ne tombe pas entre des mains ennemies et que les Ukrainiens emploient à bon escient ce matériel coûteux et sensible.