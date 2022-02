L'Ukraine réclame une aide financière d'urgence au FMI

La directrice de l'institution a également rencontré ce vendredi le Conseil d'administration, "pour informer les administrateurs de notre évaluation initiale de la situation actuelle", et les avoir "assuré que notre personnel continuera à travailler en étroite collaboration avec les autorités pour soutenir l'Ukraine de toutes les manières possibles". "Nous continuerons également à travailler main dans la main avec le Groupe de la Banque mondiale et d'autres partenaires pour coordonner notre soutien et aider l'Ukraine au mieux", a-t-elle détaillé.