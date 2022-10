Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron annonce un "fonds spécial" pour l'achat direct de matériel militaire

Lors de la même conférence de presse, Emmanuel Macron a également invité à la tempérance face à la menace d'une guerre nucléaire entre la Russie et les pays de l'Otan. "Je me suis toujours refusé à faire de la politique fiction. C'est particulièrement adapté en matière de nucléaire", affirme-t-il. "Il nous faut tous faire preuve de beaucoup de prudence. Notre volonté est [d'obtenir] la désescalade la plus rapide possible."