Guerre en Ukraine : Macron promet une accélération des livraisons d'armes à Kiev

Accentuer l'effort de guerre. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont eu une longue discussion par téléphone ce mardi. Le président français a "réaffirmé sa pleine détermination à répondre à toutes les demandes d’appui exprimées par l’Ukraine, notamment en matériel de défense, en carburant, en aide humanitaire, en soutien économique et financier, et pour lutter contre l’impunité", indique l'Élysée dans un communiqué.