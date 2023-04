Guerre en Ukraine : l'économie russe résiste aux sanctions, estime le FMI

Le déficit devrait encore gonfler en 2023, le FMI l'anticipant à 6,2%. C'est "très important selon les standards russes", souligne un porte-parole du Fonds. "Le surplus de compte courant devrait fortement se réduire, à 3,6% du PIB contre 10,3% en 2022, avec des conditions commerciales bien plus faibles et une baisse des volumes d'énergie", précise-t-on de même source.

Plus encore, sur le long terme, le choc de la guerre est évident, selon Pierre-Olivier Gourinchas : "d'ici à 2027, nous nous attendons à ce que l'économie russe soit 7% plus réduite que ce qu'elle aurait dû être sans la guerre. L'effet cumulé entre 2022 et 2024 est dont plutôt fort."