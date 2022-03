"Maman, c'est si difficile" : de possibles SMS envoyés avant de mourir par un soldat russe lus par l'ambassadeur ukrainien à l'ONU

"Je voudrais lire la capture d'écran d'un smartphone appartenant à un soldat russe tué", a déclaré Sergiy Kyslytsya, avant de lire l'échange en russe. Les textos avaient été diffusés plus tôt par le Service de sécurité ukrainien sur la messagerie instantanée Telegram et publiés dans le média ukrainien Ukrinform.

Dans l'échange qui n'a été vérifié que par des sources ukrainiennes, le soldat dit à sa mère qu'il n'est plus en Crimée pour faire des exercices d'entraînement. Lorsque sa mère lui demande si elle peut lui envoyer un colis, il répond : "la seule chose que je veux maintenant, c'est me pendre". Il poursuit en expliquant qu'il se trouve en Ukraine, où il y a une "vraie guerre". "J'ai peur, nous frappons tout le monde, même les civils", a-t-il écrit. "On nous avait dit que les gens nous accueilleraient ici, mais ils sautent sous nos véhicules, ne nous laissant pas passer. Ils nous traitent de fascistes. Maman, c'est si difficile."