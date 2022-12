Guerre en Ukraine : Marioupol, la ville en ruines que la Russie prétend reconstruire

Rattachée à la région de Donetsk, que la Russie a officiellement "annexée" en septembre dernier, Marioupol est considérée par Moscou comme une ville russe et subit depuis lors une russification à marche forcée. En parallèle, la propagande du Kremlin vante son projet de développement du port et de la ville, et prétend pouvoir la reconstruire en trois ans. D'après ses projections, Marioupol compterait 350.000 habitants dès 2025, et plus de 450.000 cinq ans plus tard, soit un peu plus qu'avant la guerre. De son côté, Kiev n'a pas renoncé à reprendre la cité portuaire, et prépare même un plan pour la "revitaliser" après la fin de son "occupation".