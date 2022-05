Marioupol : les Russes lancent un "puissant assaut" contre l’usine Azovstal

Dans une vidéo, le porte-parole du ministère russe de la Défense a indiqué : "Actuellement, des unités de l’armée russe et de la République populaire de Donetsk, utilisant de l’artillerie et des avions, commencent à détruire les 'positions de tir' de combattants ukrainiens sortis de l’usine." Le régiment Azov qui défend l’usine aurait "utilisé" le cessez-le-feu pour sortir des sous-sols de l’aciérie et "prendre des positions de tir sur le territoire et dans les bâtiments de l’usine", d’après un porte-parole des forces armées russes.