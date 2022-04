Guerre en Ukraine : Marioupol, une cible stratégique et symbolique pour Poutine

Les dernières communications des militaires ukrainiens présents à Marioupol semblent annoncer une issue prochaine. La ville est rasée à 90%, le port serait déjà aux mains des séparatistes, et des milliers d'habitants sont morts. Les combattants sont à bout de forces, de munitions, et comme le reste des habitants, de nourriture. La chute de la ville permettrait à l'armée russe et aux séparatistes une jonction avec ses forces à l'est et au sud, et ouvrirait probablement le dernier acte de l'encerclement total du Donbass.