Marioupol : une femme et son bébé sont morts peu après le bombardement de la maternité

La photographie, de l'agence américaine Associated Press, avait fait le tour du monde, symbolisant l'horreur de ce bombardement russe sur un hôpital pour enfants et sa maternité, dans la ville portuaire assiégée de Marioupol. On y voit une femme enceinte, évacuée sur une civière de fortune par des soldats et des secouristes, au milieu des décombres des bâtiments, comme le montre la photo relayée sur Twitter par l'agence de presse Associated press.