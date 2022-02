Guerre en Ukraine : un oligarque russe proche du Kremlin dénonce "une tragédie" pour les deux pays

Avant même d'être frappé par les sanctions économiques, un premier oligarque russe s'est opposé à l'invasion russe en Ukraine. Le milliardaire Mikhaïl Fridman a qualifié le conflit de "tragédie" qui va "ravager les deux pays" dans une lettre envoyé aux employés de son fonds LetterOne.

"Je suis né en Ukraine occidentale, où j'ai vécu jusqu'à mes 17 ans, a-t-il écrit. Mes parents sont des citoyens ukrainiens et vivent à Lviv, ma ville préférée, écrit-il dans cette lettre révélée dimanche par le Financial Times. Je suis convaincu que la guerre ne peut jamais être la réponse. Cette crise va coûter des vies et ravager les deux nations sœurs depuis des centaines d'années", conclut-il, se disant désireux de voir se finir cette "effusion de sang". Le milliardaire a toutefois précisé ne "pas (faire) de déclarations politiques".