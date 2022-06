Ukraine : minée par la guerre, la prochaine production de blé devrait baisser de 40%

Quand guerre rime avec crise alimentaire. L'Ukraine devrait voir sa production de blé baisser de 40% pour la saison 2022-23, a indiqué mercredi l'Association céréalière d'Ukraine. Les exportations devraient ainsi chuter de 50%, en raison de la guerre avec la Russie.

L'association, qui réunit producteurs et exportateurs des céréales, a indiqué tabler sur une récolte cette saison de 19,2 millions de tonnes de blé. Un chiffre "nettement inférieur au record" de la saison 2021-2022, où elle avait récolté 33 millions de tonnes. "En dépit de l'occupation de territoires et de champs minés, l'Ukraine sera approvisionnée en céréales et pourra exporter une partie de la récolte", souligne cependant l'association dans un communiqué.