Mobilisation militaire en Russie : le fils du porte-parole du Kremlin piégé par des proches d'Alexeï Navalny ?

Le fils du porte-parole du gouvernement russe avait auparavant travaillé comme correspondant au service Sports du média d'État russe RT, mais était aussi un ancien appelé des forces nucléaires russes, et devrait donc en théorie figurer en tête sur les listes des candidats à la mobilisation, relève The Daily Mail. "J'espère que le fils de Peskov, qui a servi dans l'armée russe (après avoir purgé une peine dans une prison anglaise), sera emmené combattre dans le Donbass aujourd'hui. Il est à la fois réserviste et ancien condamné. Le candidat idéal", a appuyé avec ironie sur Twitter Maria Pevchikh, chef du département d'enquête au sein de la Fondation anti‑corruption, une ONG créée par Alexei Navalny.

Ce n'est pas la première fois que l'opposant russe, actuellement emprisonné, et ses soutiens ciblent Nikolai Peskov, symbole d'une élite russe proche du Kremlin qui bénéficie de nombreux avantages selon eux, y compris financiers également. "Il ne travaille nulle part mais achète des appartements, des Range Rovers, des Ferrari, une voiture Tesla, voyage et passe des journées entières à monter à cheval. Nous savons comment s'appelle sa profession : le fils d'un père corrompu", avait déjà écrit en 2017 Alexei Navalny à propos du fils Peskov dans un billet de blog, comme le rapporte The Guardian.