Mobilisation partielle : la Finlande affirme que le nombre d'entrées de citoyens russes à sa frontière a doublé

"Le tourisme et les voyages de Russes doivent être interrompus, y compris le transit via la Finlande", a affirmé la Première ministre sociale-démocrate Sanna Marin jeudi. Le risque posé par les voyageurs russes doit être "réévalué" après l'ordre de mobilisation de Moscou, selon elle. "D'autres pays, comme les pays baltes et la Pologne, ont utilisé ce risque de sécurité comme un argument pour empêcher des gens d'entrer", a-t-elle souligné. Mais la solution exacte que va retenir la Finlande n'est pas encore connue.