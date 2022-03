Guerre en Ukraine : moins d’une centaine de réfugiés déjà arrivés en France, selon Gérald Darmanin

Depuis le début de l'offensive, plus de 660.000 réfugiés ont quitté leur pays et les chiffres augmentent de façon "exponentielle", a indiqué, ce mardi, le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR). Si la Pologne en accueille le plus grand nombre, à plus de 2600 km du conflit, la France n'est pas la destination privilégiée des réfugiés. Mais certaines villes de l'Hexagone ont d'ores et déjà lancé des initiatives solidaires, comme à Nice ou à Cannes qui ont, toutes deux, entamé des collectes de produits de premières nécessités. À Lyon et à Lille, les élus se disent, eux aussi, "prêts" à accueillir ces nouveaux réfugiés.