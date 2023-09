Mort d'Evgueni Prigojine : qui est son fils Pavel, qui pourrait prendre la tête de la milice Wagner ?

Son visage est peu connu. Pourtant, il pourrait être l'héritier potentiel d'Evgueni Prigojine, ancien chef de la milice Wagner qui a trouvé la mort dans un crash d'avion le 23 août dernier. Pavel Prigojine, qui n'est autre que le fils de l'ancien proche de Vladimir Poutine, serait pressenti pour prendre sa succession. Un individu sur lequel très peu d'informations ont filtré alors que son père a veillé à dissimuler certaines informations.

Selon la légende d'une vidéo où apparaît Pavel Prigojine, il ferait aujourd'hui bel et bien partie du groupe Wagner, engagé dans la région de Bakhmout, une ville de l'oblast de Donetsk, en Ukraine. Il serait né en 1996, et serait donc âgé de 27 ans. De nationalité russe, il est le fils d'Evgueni Prigojine et de Lyubov Kryazheva et a une sœur, Polina Prigojine, née en 1992. Pavel Prigojine aurait par ailleurs précédemment combattu en Syrie et dans la région du Donbass.