Mort mystérieuse d'un vice-ministre de Vladimir Poutine "dans un avion"

Il n'en reste pas moins que cette mort interroge, alors que le journaliste Roman Super a expliqué à plusieurs reprises avoir discuté avec le membre du gouvernement russe au moment de son départ du pays, en 2022. "Quelques jours avant mon départ de Russie, j'ai erré le long de Tverskaya (l'une des rues principales de Moscou, NDLR), complètement démonté, en disant au revoir à la ville. Et soudain, mon vieil ami Piotr Kucherenko m'a appelé", a-t-il expliqué sur Telegram.

Il raconte alors un échange qu'il a eu avec celui qui était ministre depuis 2020. Interrogé sur son intention de quitter la Russie, Kucherenko a répondu par la négative. "Ce n'est plus possible de le faire. Ils nous prennent nos passeports", aurait-il raconté par téléphone. Et le journaliste russe exilé de poursuivre en citant les propos de Kucherenko. "Je bois des antidépresseurs et des tranquillisants, par poignées. Ça n'aide pas beaucoup. Je dors à peine. Je me sens mal. Nous sommes tous pris en otage. Personne ne peut rien dire."

Ce nouveau décès intervient alors même qu'une douzaine d'hommes d'affaires russes sont morts depuis le début de la guerre en Ukraine, lancée par Moscou. Pour la plupart par "suicide" ou dans des circonstances inexpliquées, selon les autorités. Six d'entre eux étaient liés aux mastodontes énergétiques russes Lukoil et GazProm.