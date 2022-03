Ukraine : Moscou accroit sa censure avec une nouvelle loi punissant les "informations mensongères" sur l'armée

Ces limitations répondent aussi à la mise au ban des médias d'État russe RT (ex-Russia Today) et Sputnik, interdits de diffusion en Europe sur les réseaux de télévision et sur internet depuis une décision parue mercredi au Journal officiel de l'UE pour les contenus en anglais, allemand, français et espagnol. Ces deux médias sont accusés d'être des instruments de "désinformation" de Moscou dans sa guerre contre l'Ukraine, selon la décision des États membres de l'UE. Le réseau social Twitter a également bloqué leur accès sur sa plateforme jeudi.

Parallèlement, des perquisitions sont en cours vendredi dans les locaux de l'emblématique ONG russe des droits humains Mémorial, dont la dissolution a été ordonnée par la justice en décembre 2021, a indiqué le Centre des droits humains Mémorial sur son compte Telegram, sans préciser le motif. Cette association est un pilier de la défense des droits humains et gardien de la mémoire des millions de victimes des crimes de l'URSS. Le verdict avait été confirmé le 28 février. Ces mesures contre l'ONG la plus respectée du pays souligne l'ampleur de la répression tous azimuts dans la Russie de Vladimir Poutine depuis 2020.