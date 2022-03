Ukraine : des cessez-le-feu locaux et des couloirs humanitaires annoncés par l'armée russe ce lundi

Ces derniers jours, plusieurs tentatives pour évacuer les civils avaient échoué, notamment dans le port assiégé de Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine. Les Russes et les Ukrainiens s'accusaient mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu. Selon un responsable de l'ONG Médecins sans frontières (MSF) en Ukraine ce week-end, la situation humanitaire dans la ville de 450.000 habitants serait "catastrophique" et la population manquerait d'eau et de nourriture.