Invasion russe : Moscou propose un statut "neutre" pour l'Ukraine sur le modèle suédois, Kiev refuse

Il précise également vouloir des "garanties de sécurité absolues" face à la Russie et dont les signataires s'engageraient à intervenir aux côtés de l'Ukraine en cas d'agression.

Tôt le matin, la partie russe avait évoqué un "compromis" possible pour une neutralité de l'Ukraine sur le modèle de la Suède et de l'Autriche, deux pays respectivement non alignés, mais ancrés dans la sphère géopolitique occidentale. "C'est en effet l'option qui est discutée actuellement et qui peut être considérée comme celle d'un compromis", avait déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, tout en relevant que les pourparlers "ne sont pas faciles".