Guerre en Ukraine : Moscou "promet" des munitions à Wagner, qui renonce à sa menace de quitter Bakhmout

"Cette nuit, nous avons reçu un ordre de combat (...). On promet de nous donner toutes les munitions et les armements dont on a besoin pour poursuivre les opérations", s'est félicité Evguéni Prigojine dans un message audio publié dimanche par son service de presse. "On nous jure que tout le nécessaire sera fourni à nos flancs (autour de Bakhmout, ndlr) pour que l'ennemi ne les perce pas et on nous dit qu'on peut agir à Artiomovsk (nom soviétique de Bakhmout) comme on l'estime nécessaire", a-t-il ajouté.

Le patron de Wagner accuse depuis des mois l'état-major russe de ne pas fournir suffisamment de munitions à ses hommes, pour les priver d'une victoire à Bakhmout, qui ferait de l'ombre à l'armée régulière. Samedi, il était allé jusqu'à demander que les positions de Wagner soient relevées par les troupes tchétchènes de Ramzan Kadyrov, semblant signifier un départ prochain de la ville, devenue l'épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine.

Mais des observateurs occidentaux estiment qu'il peut s'agir d'un chantage pour éviter d'endosser la responsabilité d'un échec lors d'une offensive ukrainienne victorieuse. Depuis l'été, les troupes de Wagner ont lancé des vagues d'assaut extrêmement meurtrières contre la ville, transformée en un champ de ruines et contrôlée, selon Moscou, à plus de 90% par les forces russes.