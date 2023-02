"L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie" : Joe Biden répond à Vladimir Poutine

"Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, toutes les démocraties du monde ont fait face", a rappelé le président américain. "Nous avons réagi, et nous avons été unis (…) Nous allons continuer à nous battre, quelles qu'en soient les conséquences" a-t-il promis. En envoyant ses blindés en Ukraine, le 24 février 2022, Poutine "pensait qu'il vaincrait, il s'est fourvoyé", a poursuivi Joe Biden. "Il [Vladimir Poutine] pensait que l'Otan se fracturerait. Mais non, l'Otan n'a jamais été autant uni. Il pensait que l'énergie serait une arme. Mais nous avons travaillé à désengager l'Europe des hydrocarbures russes. Il pensait qu'il était plus dur que les leaders du monde libre, mais les européens et occidentaux se sont obstinés" a encore listé le président américain.