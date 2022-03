Nobel de la paix : des eurodéputés font pression pour nommer Zelensky et le peuple ukrainien

C'est une idée qui fait son bout de chemin. Fin février, un député de la droite populiste norvégienne, Christian Tybring-Gjedde, avait évoqué son intention de proposer le nom de Volodymyr Zelensky pour le prix Nobel de la paix. "Il se bat pour la paix et a été une inspiration immense pour le peuple ukrainien", avait justifié l'élu du parti du Progrès, membre de la commission des Affaires étrangères et de la Défense et habilité à soumettre des candidatures. "Il a essayé d'aller sur la voie diplomatique tout du long, d'apaiser la rhétorique et de sauver son pays de la catastrophe. Il a fait tout ce qu'il a pu (...) Il mérite un prix Nobel."

Une proposition officiellement faite par un groupe d'eurodéputés. Dans une lettre ouverte, datée du 11 mars et que s'est procurée Euractiv, les signataires invitent le Comité du prix Nobel de la paix de modifier son règlement. Alors que la période de nomination est officiellement close, ils souhaitent qu'une exception soit faite pour ajouter les noms du président et du peuple ukrainien. "À la lumière d'événements sans précédent dans l'histoire, nous demandons respectueusement au Comité du prix Nobel de la paix de rouvrir et de reconsidérer la procédure de nomination de 2022 pour le prix Nobel de la paix", écrivent-ils.