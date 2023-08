Guerre en Ukraine : non, Kiev n'organise pas un trafic d'organes des soldats blessés, comme l'affirme Moscou

L'argument selon lequel le parlement ukrainien aurait voté un texte autorisant la transplantation sans consentement est tout aussi sujet à caution : en décembre 2021, la Rada a en effet adopté une loi "portant modification de certaines lois ukrainiennes régissant les questions de transplantation de matériel anatomique chez l'homme". Mais il ne s'agit absolument pas d'un texte pour contourner le consentement des donneurs. Il vient encadrer la manière dont les informations sur les donneurs sont saisies dans le système d'information de l'État pour la transplantation et ajoute une mesure qui permet de faciliter le refus d'une transplantation. Désormais, celle-ci ne doit plus être notariée et la signature n'a plus besoin d'être certifiée par un notaire. Reste toujours l'obligation du consentement. Dans un article sur la question, la chaine ukrainienne Vikna expliquait en juin dernier comment un volontaire doit "trouver l'institution de dons la plus proche, prendre un rendez-vous et se présenter avec son passeport".

Pour terminer, la dernière preuve avancée s'appuie sur "les médias" qui auraient trouvé "les organes de soldats morts mis en vente sur le darknet". "Cœur, foie, rein et autres parties du corps étaient proposés à partir de 5.000 euros chacun", écrit la porte-parole. Ici, il s'agit d'une pièce falsifiée. Le 4 août, le média russe Mash, proche des services de sécurité du pays, a diffusé deux photos montrant une prétendue annonce pour la vente d'organes à destination de l'Europe. On y lit par exemple qu'un cœur peut être acheté pour 25.000 euros et livré "dans une boite médicale entre 48 et 60 heures". Des images fabriquées de toute pièce, selon les autorités de Kiev. Par le passé, la presse russe a déjà falsifié des publicités, pour faire croire par exemple que des armes occidentales étaient commercialisées en Ukraine.