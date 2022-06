Guerre en Ukraine : non, le pape n’a pas accusé l'Otan d'avoir provoqué la Russie

Cette position est tirée d’un entretien donné à un journal italien le 3 mai dernier, le Corriere Della Serra. En réalité, le pape ne dit pas cela, d’après les propos qui lui sont attribués et qui sont retranscrits dans cet article. Voilà ce qui est écrit, traduit de l’italien : "Le pape François s'inquiète du fait que Poutine, pour l'instant, ne s'arrêtera pas. Il tente également d’expliquer les racines de ce comportement, les motivations qui le poussent à une guerre aussi brutale". Puis il est ajouté, et c’est là que c’est important : "Peut-être que les aboiements de l'Otan à la porte de la Russie ont conduit le chef du Kremlin à mal réagir et à déclencher le conflit. Une colère dont je ne saurais dire si elle a été provoquée, s'interroge-t-il, mais facilitée peut-être oui".

Dans cet entretien, le souverain pontife souligne que la priorité pour lui est de rencontrer Vladimir Poutine, avant de se rendre à Kiev. Mais depuis, sa position semble avoir changé. Samedi 4 juin, comme rapporté par le correspondant de La Croix à Rome, le pape confie alors à un enfant qui l’interroge : "J’aimerais aller en Ukraine. Seulement, je dois attendre le bon moment de le faire, tu sais, parce qu'il n'est pas facile de prendre une décision qui peut faire plus de mal que de bien au monde entier. Je dois chercher le bon moment pour le faire".