Non, Zelensky n’a pas quitté Kiev depuis le début de l’invasion

Propulsé en chef de guerre, le président ukrainien Zelensky occupe inévitablement le devant de la scène depuis l’invasion russe. Et est régulièrement la cible de vagues de désinformation, destinées tantôt à le glorifier, tantôt à lui nuire. Ce week-end, un haut responsable politique s’en est pris à Volodymyr Zelensky, l’accusant d’avoir abandonné ses compatriotes et fui la capitale pour se réfugier à Lviv, une ville située à l’ouest de l’Ukraine et à 70 km de la frontière polonaise.