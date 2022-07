Gaz russe : le très stratégique gazoduc Nord Stream a redémarré après une maintenance de 10 jours

Il est emblématique de la dépendance de l'Europe au gaz russe. Le gazoduc Nord Stream a repris ses livraisons, ce jeudi matin, après dix jours d'opérations de maintenance. L'incertitude demeure toutefois sur les quantités qui vont être acheminées via cette conduite, indispensable pour éviter une crise énergétique cet hiver sur le Vieux continent. Le pipeline relie en effet directement les champs gaziers sibériens au nord de l'Allemagne, d'où le gaz est ensuite exporté à d'autres pays européens.

Mais dans le contexte de la guerre en Ukraine et du bras de fer entre Moscou et les Occidentaux sur l'énergie, l'Europe s'était préparée à ce que l'énergéticien Gazprom, propriétaire du gazoduc, coupe le robinet pour de bon. Et si les livraisons ont repris, le gazoduc ne fonctionne plus, depuis début juin, qu'à 40% de ses capacités, un taux qui pourrait descendre à 30% avec ce redémarrage.