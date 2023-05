"Nous ne rejoindrons pas l'Otan pendant la guerre", admet Volodymyr Zelensky

L'entrée de l'Ukraine dans l'Otan signifierait que l'Alliance serait obligée de défendre le pays contre l'agression russe. Cela reviendrait à une déclaration officielle de guerre. Pour autant, l'organisation soutien Kiev, et "condamne avec la plus grande fermeté la guerre d’agression brutale que la Russie a lancée en l’absence de toute provocation contre l’Ukraine", écrit l'Alliance sur son site. "L’Otan et les Alliés continuent de fournir à l’Ukraine un soutien d’une ampleur sans précédent, qui aide le pays à exercer son droit fondamental à la légitime défense", ajoute-t-elle.