Nouveaux pourparlers, intensification des combats, 2,8 millions de réfugiés... Le point sur la situation en Ukraine

KYIV. Dans la capitale assiégée, une personne a été tuée ce lundi dans des bombardements russes qui ont visé l'usine aéronautique Antonov et touché un immeuble d'habitation. "Les occupants ont bombardé un immeuble résidentiel et l'usine Antonov (...)", a confirmé la mairie. Un premier bilan avait fait état de deux morts et 12 blessés dans ce quartier d'Obolov.

KHARKIV. Dans l'autre grande ville du pays, un bombardement de l'armée russe a fait deux morts et un blessé, a annoncé ce lundi le parquet régional. "À la suite de tirs d'artillerie de l'agresseur, un immeuble a été détruit et un certain nombre de bâtiments ont été endommagés", a précisé le service de presse du parquet de la région de Kharkiv. Et a ajouté qu'il y avait "deux personnes décédées" et "un blessé", dont les identités "étaient toujours en cours d'établissement". Une enquête a été ouverte. Quelques minutes plus tard, le parquet a déploré qu'un adolescent de 15 ans avait également été tué dans une frappe ayant touché un établissement accueillant des jeunes à Tchouhouïv, à 40 km au sud-est de Kharkiv.

MARIOUPOL. La ville martyre n'est pas épargnée. La femme sur le point d'accoucher, évacuée juste après le bombardement de la maternité de Marioupol le 9 mars dernier, dont le cliché a fait le tour du monde, n'a finalement pas survécu. Toutefois, 160 voitures auraient pu quitter Marioupol par un couloir humanitaire ce lundi, en direction de la ville de Zaporojie, plus à l'ouest. Jusqu'à présent, plusieurs tentatives pour évacuer des civils de cette cité portuaire avaient échoué. Les autorités de la ville n'ont cependant pas précisé combien de civils ont pu profiter de ce premier convoi.

OUEST DU PAYS. Enfin, l'Ouest de l'Ukraine commence à être touché par les frappes russes. Neuf personnes ont été tuées et neuf blessées ce lundi dans une attaque de l'armée russe contre une tour de télévision près de la ville de Rivne, ont annoncé les autorités locales. "A 16H00 GMT, nous pouvons déclarer qu'il y a 9 morts et 9 blessés", a indiqué à la presse Vitali Kobal, le responsable de l'administration locale, précisant que "deux missiles" avaient touché la tour de télévision du village d'Antopil, à 15 kilomètres à l'est de Rivne, et un bâtiment administratif situé juste à côté.