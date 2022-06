Guerre en Ukraine : nouvelles frappes à Kiev, Poutine menace les Occidentaux... le point sur la situation

Négociations imminentes ? Le pape François a incité l'Ukraine et la Russie à effectuer de "réelles négociations". "Alors que la fureur de la destruction et de la mort fait rage et que les affrontements s'enflamment, alimentant une escalade de plus en plus dangereuse pour tous, je renouvelle mon appel aux dirigeants des nations : s'il vous plaît, ne conduisez pas l'humanité à la destruction !", a-t-il déclaré, devant 25.000 fidèles réunis pour la Pentecôte, sur la place Saint-Pierre à Rome.