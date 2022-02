Guerre en Ukraine : Olaf Scholz et Ursula Von der Leyen à Paris pour évoquer la "souveraineté européenne"

Au programme de cette rencontre, un dîner de travail avec les représentants des industriels européens. L'objectif est de discuter des "enjeux de souveraineté économique européenne, y compris au vu des événements en Ukraine", précise le communiqué de l'Élysée. Outre le dossier ukrainien, l'objectif du dîner est aussi de "préparer le sommet" organisé sous la présidence française du Conseil de l'UE, les 10 et 11 mars, et "consacré au modèle européen de croissance et d’investissement".

Depuis le début de la crise en Ukraine, plusieurs voix se sont élevées contre la dépendance de certains pays membres de l'Union européenne vis-à-vis de Moscou. En première ligne, l'Allemagne qui importe une large part de son gaz depuis la Russie. Cette réunion intervient au lendemain de l'annonce par Berlin d'une augmentation considérable du budget dédié à la défense. En parallèle, l'UE a validé dimanche la mise en place d'une aide de 450 millions d'euros pour livrer des armes aux Ukrainiens.