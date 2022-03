Guerre en Ukraine : Olena Zelenska, épouse du président Zelenski et figure de la résistance

Ainsi, début mars, elle exhortait, dans une lettre ouverte à la presse, les pouvoirs occidentaux à "fermer le ciel" au-dessus de l'Ukraine. Dans cette guerre, "ce qui est peut-être le plus terrifiant et dévastateur dans cette invasion, ce sont les enfants qui en sont victimes. (...) Fermez le ciel et nous gérerons nous-mêmes la guerre au sol", a-t-elle écrit.

En coulisses, elle épaule également son mari en peaufinant ses discours pour sensibiliser les pouvoirs extérieurs. À Paris, Brigitte Macron lui apporte tout son soutien. "Je communique par écrit pour ne pas la mettre en danger", révélait l'épouse du président Emmanuel Macron aux journalistes français. "Mais sa préoccupation, ce sont les enfants."