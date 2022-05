Ukraine - "On ne m'a imposé aucune question" : Liseron Boudoul, grande reporter à TF1, nous dévoile le contexte de l'interview de Sergueï Lavrov

C'est une interview exceptionnelle et rarissime pour un média occidental. Ce dimanche 29 mai, TF1 et LCI diffusent un entretien exceptionnel du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov mené par Liseron Boudoul, grand reporter pour TF1 et LCI.

Notre journaliste raconte à TF1info dans quelles conditions cet interview a pu être réalisé, dans le contexte d'une guerre qui s'intensifie dans le Donbass et d'extrêmes tensions diplomatiques entre les pays occidentaux et la Russie.