Guerre en Ukraine : origine du missile tombé en Pologne, panne d'électricité... Le point sur la situation

Un quart du pays privé d’électricité. Environ "un quart" de la population ukrainienne était sans électricité mercredi, au lendemain d'une attaque massive russe ayant tiré une centaine de missiles sur les villes et les infrastructures ukrainiennes dans la journée du 15 novembre, selon un décompte des États-Unis. "Cibler délibérément le réseau électrique civil, provoquant des dommages collatéraux excessifs et la souffrance inutile de la population civile, est un crime de guerre", a affirmé le chef d'état-major américain, Mark Milley, lors d'une conférence de presse. La semaine à venir sera donc "difficile" pour les habitants de la région de Kiev, a prévenu le gouverneur régional Oleksiï Kouleba, car "les destructions sont importantes" et "on s'attend à ce que (...) les températures descendent jusqu'à -10°C".

Ces attaques russes ont eu lieu quatre jours après l'humiliant retrait des forces russes d'une partie de la région de Kherson, dont la ville du même nom, dans le sud, après plus de huit mois d'occupation. L'ambassadeur de la Russie en France a assuré que les missiles qui sont tombés mardi sur Kiev et plusieurs villes ukrainiennes "n'ont pas touché de cibles civiles", alors que des zones résidentielles ont été touchées à Kiev. "Nos militaires se sont fixés de cibles, à savoir des infrastructures énergétiques. Et ces objectifs ont été atteints", ajoute Alexander Makogonov.

La sureté nucléaire en danger. "La panne d'électricité d'hier (mardi) montre clairement que la situation en matière de sûreté et de sécurité nucléaires en Ukraine peut soudainement empirer, ce qui accroît le risque d'une urgence nucléaire", a déclaré dans un communiqué Rafael Grossi, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).