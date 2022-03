Hôpital pour enfants bombardé à Marioupol : comment Moscou se justifie

Le chef de la diplomatie russe a été moins évasif. Lors de la conférence de presse qui a suivi son entretien avec son homologue ukrainien en Turquie, il a même justifié le bombardement de ce complexe hospitalier pour enfants. "Cette maternité a été reprise depuis longtemps par le bataillon Azov et d'autres radicaux", a expliqué Sergueï Lavrov, "et toutes les femmes en couches, toutes les infirmières et tout le personnel de soutien ont été mis à la porte". Le "régiment Azov", dont la proximité de certains membres avec le mouvement néonazi est avéré, sert régulièrement de base à Moscou pour qualifier le régime ukrainien de "fasciste" ou de "néonazi"- parmi les slogans du Kremlin pour justifier l'invasion de l'Ukraine.