Guerre en Ukraine : Paris appelle les Français de passage en Russie à quitter le pays "sans délai"

Par ailleurs, "dans le contexte des tensions militaires entre l'Ukraine et la Biélorussie et de la fermeture de l'espace aérien biélorusse, tout déplacement en Biélorussie est formellement déconseillé", selon les conseils aux voyageurs pour la Biélorussie. Les Français s'y trouvant "sont invités à quitter sans délai le pays par la route, via les points de passage frontaliers avec la Lituanie, la Pologne ou la Lettonie. Le cas échéant, les passagers arrivés par voie aérienne doivent solliciter un visa de sortie auprès des services du ministère biélorusse de l'Intérieur", précise la diplomatie française.