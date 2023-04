Paris fera des "mises au point très fermes" à l'ambassadeur de Chine, après ses propos sur LCI

Depuis vendredi et son interview donnée à Darius Rochebin sur LCI, Luc Shaye est sous le feu des critiques... et dans le viseur du Quai d'Orsay. Après avoir remis en cause la souveraineté de la Crimée et des États baltes, anciennes républiques soviétiques, l'ambassadeur de Chine en France est convoqué ce lundi 24 avril par le ministère des Affaires étrangères.