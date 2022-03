Guerre en Ukraine : Paris recommande "fortement" aux ressortissants Français de quitter la Russie

Français, fuyez. Dans un communiqué publié ce jeudi matin, le ministère des Affaires étrangères recommande "fortement" à ses ressortissants "dont la présence et celle de leur famille n’est pas essentielle en Russie" de quitter la Russie après l'invasion de l'Ukraine et la fermeture de l'espace aérien entre la Russie et l'Union européenne.

"Dans le contexte créé par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et l’application des sanctions internationales prononcées à l’égard de ce pays, il convient de faire preuve d’une vigilance renforcée", explique le ministère qui conseille par ailleurs de "différer tout déplacement vers la Russie".