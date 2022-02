Guerre en Ukraine : "percée" de l'armée russe à Kharkiv, deuxième ville du pays

L'armée russe a de son côté affirmé avoir encerclé deux grandes villes du sud de l'Ukraine, Kherson et Berdiansk, qui comptent respectivement 290.000 et 110.000 habitants. "Au cours des dernières 24 heures, les forces armées russes ont complètement bloqué les villes de Kherson et de Berdiansk", a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. "La ville de Guenitchesk et l'aérodrome de Tchernobaïevka près de Kherson ont également été pris sous contrôle", a poursuivi le ministère russe.

Il a également revendiqué des gains territoriaux pour les séparatistes prorusses dans l'Est de l'Ukraine, qui progressent avec le soutien de l'armée russe et ont avancé, selon Moscou, de 52 kilomètres depuis le début de l'offensive.