Pluie de missiles en Ukraine : "Les Russes ne peuvent pas frapper tous les matins"

Des frappes pour semer la "terreur". Deux jours après l'explosion sur le pont de Crimée, l'armée russe a envoyé des dizaines de missiles lundi matin par les airs, une première depuis de nombreux mois, provoquant des dégâts d'ampleur dans de multiples villes ukrainiennes. D'après un bilan réalisé par Kiev, au moins 19 personnes sont décédées dans ces frappes, et plus de 100 ont été blessées.

Invité de LCI ce mardi, le général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, estime qu'il s'agit d'une nouvelle "escalade" dans le conflit. "Des frappes tous azimuts avaient eu lieu au début de la guerre, les 24, 25 et 26 février, mais hier est un sursaut", indique-t-il (voir vidéo en tête de cet article). Cela rappelle que "la guerre, cantonnée dans l'est, concerne l'ensemble de l'Ukraine et de la population".