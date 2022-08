Guerre en Ukraine : plus de 100.000 réfugiés désormais accueillis en France

Un nouveau seuil est franchi. Plus de cinq mois après la guerre en Ukraine, "la barre des 100.000 réfugiés ukrainiens en France a été franchie" cette semaine, a indiqué jeudi à l'AFP le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) Didier Leschi. Depuis plusieurs semaines, "on est entre 200 et 250 nouvelles délivrances de protection temporaires par jour en moyenne", un niveau "très bas", a-t-il ajouté.

Interrogé sur la possibilité d'un accroissement des arrivées après les appels du président ukrainien Zelensky à évacuer la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, le préfet Leschi a répondu : "On n'en sait rien". "Vont-ils rester en Ukraine en se déplaçant chez des proches dans l'ouest du pays, partir dans les pays limitrophes de l'Ukraine, ou encore rester sur place car pro-Russes?", s'est-il demandé.