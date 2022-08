Plus de 3 millions d’Ukrainiens réfugiés en Russie ? Ce que l’on sait de ce chiffre

Le bilan, peu relayé sur Twitter, se retrouve sur la chaîne Telegram "Russosphère - En défense de la Russie". Ces chiffres proviennent en réalité du gouvernement russe, qui communique régulièrement sur le nombre d’Ukrainiens qui auraient rejoint le pays. Le 8 août, Mikhail Mizintsev, chef du Centre de contrôle de la défense nationale, a fait savoir qu’au cours des dernières 24 heures, plus de 20.000 personnes avaient été "évacuées" en Russie "depuis des régions dangereuses d'Ukraine et des républiques du Donbass", et cela, malgré "la ferme opposition du régime de Kiev". Et que depuis six mois, "3.206.749 personnes, dont 507.316 enfants" étaient arrivées en Russie. Un bilan qui a été largement relayé par la presse russe.