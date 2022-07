Ukraine : pour Thierry Breton, la Russie est le pays du G20 qui souffre le plus des sanctions européennes

Enfin, selon lui, l'Union européenne ne doit plus être dépendante de la Russie. "Je serai tranquille lorsque nous aurons réussi, et j’y passe mes jours et mes nuits, à décupler toute dépendance avec la Russie. Il (Vladimir Poutine) reviendra. Personne ne peut se passer du premier marché du monde qu’est l’Union européenne. "

À propos de cette dépendance, Thierry Breton ne peut s'empêcher d'évoquer le bilan des actions menées."l’UE fonctionne avec le nucléaire, charbon, pétrole, éolienne, etc... Le gaz représente 25% des besoins énergétiques de toute l’Union. Dans ces 25%, 40% venaient de Russie. On dépendait de Vladimir Poutine à hauteur de 10% avant la guerre. On est passé à 4%.", conclut-il.