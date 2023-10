Guerre en Ukraine : les missiles américains ATACMS "ne changeront pas radicalement les choses", selon Poutine

L'Ukraine pourrait notamment se servir des ATACMS pour détruire les lignes d'approvisionnement russes dans le sud et l'est du territoire envahi. L'objectif ? Donner une plus grande chance de succès à la contre-offensive en cours pour libérer les zones occupées par la Russie. Washington estime que ces missiles vont "doper de manière significative" les capacités des militaires ukrainiens, leur donnant "la capacité de frapper en profondeur" les positions ennemies.