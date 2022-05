Guerre en Ukraine : pourquoi l'acteur Morgan Freeman est-il persona non grata en Russie ?

L'acteur hollywoodien Morgan Freeman figure dans ce document. Moscou l'accuse d'avoir enregistré une vidéo il y a cinq ans, où il affirmait que la Russie menait "un complot" contre les États-Unis et en indiquant également "nous sommes en guerre".

Cette séquence avait été tournée en 2017 à l'initiative du Committee to investigate Russia (CIR) créé pour alerter les Américains sur les éventuelles manœuvres russes pour déstabiliser la démocratie US notamment au moment de l'élection de Donald Trump. De sa voix profonde, l'acteur oscarisé accuse le président Vladimir Poutine, un "ancien espion du KGB", de lancer des cyberattaques et de diffuser de fausses informations afin de venger l'effondrement de l'Union soviétique, rappelle la BBC.

En 2017, le comédien avait fait l'objet d'une virulente campagne de dénigrement de la part de trolls russes sur les réseaux sociaux.

Avec cette liste, la Russie a aussi mis au ban Rob Reiner. Le réalisateur de "Misery" siégeait au comité d'administration du CIR.